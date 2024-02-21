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26 февраля, 12:38
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В Кетченеровском районе осужден мужчина, задолжавший ребенку алименты на сумму свыше 200 тысяч рублей

В Кетченеровском районе осужден мужчина, задолжавший ребенку алименты на сумму свыше 200 тысяч рублей

В Кетченеровском районе осужден мужчина, задолжавший ребенку алименты на сумму свыше 200 тысяч рублей

Прокуратура Кетченеровского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении неплательщика алиментов. Он признан виновным по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

Установлено, что 41-летний житель поселка Кетченеры, будучи привлеченным к административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов, продолжал уклоняться от содержания своей 12-летней дочери. Размер задолженности по алиментам на момент возбуждения уголовного дела составлял почти 230 тыс.руб.

В соответствии с позицией государственного обвинителя нерадивый родитель признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком 1 год 2 месяца с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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