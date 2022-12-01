19 апреля, 19:16
 13 °C
89,37
81,65
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 апреля, 16:14
Новости

Мариупольский зоопарк пополнился калмыцкими племенными верблюдами

Мариупольский зоопарк пополнился калмыцкими племенными верблюдами

Дело в том, что он был частично нарушен после обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. И большая часть животных погибла. Обитателей степного края, по поручению главы региона Бату Хасикова доставила делегация, в составе которой были заместитель председателя Правительства Дмитрий Трапезников и ВРИО министра сельского хозяйства Тимур Гаваева.

А с главой города Олегом Моргуном они говорили о сотрудничестве двух регионов. В частности, о прямых поставках калмыцкого мяса в торговые сети Мариуполя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

Фото: t.me/morgun_ov

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия