Мариупольский зоопарк пополнился калмыцкими племенными верблюдами

Дело в том, что он был частично нарушен после обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. И большая часть животных погибла. Обитателей степного края, по поручению главы региона Бату Хасикова доставила делегация, в составе которой были заместитель председателя Правительства Дмитрий Трапезников и ВРИО министра сельского хозяйства Тимур Гаваева.



А с главой города Олегом Моргуном они говорили о сотрудничестве двух регионов. В частности, о прямых поставках калмыцкого мяса в торговые сети Мариуполя. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.



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