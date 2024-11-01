В Забайкальском крае прошел творческий вечер Баатра Лиджи-Гаряева - главного дирижера оркестра театра "Амар сайн"

На концерте под названием "Звезда кочевника" были представлены все музыкальные жанры - от классики до рока. Уже три года Баатр Лиджи-Гаряев - выпускник Элистинского училища искусств, создатель ансамбля калмыцкого фольклора «Йорял», возглавлял Национальный оркестр республики, работает главным дирижером оркестра в Забайкальском крае. Как сообщила пресс-служба театра, концертную программу украсили своим выступлением не только артисты «Амар сайн", но и его друзья, прибывшие из Монголии и Калмыкии. Работник культуры Монголии Дэмбэрэл Даваасүрэн с сыном Уйлстөгөлдэр запомнились агинской публике не только вокальным искусством, но и виртуозным исполнением на музыкальном инструменте морин хуур. Массу оваций подарили агинчане певцу Нимгрин Баирта, за его песни под сопровождение оркестра бурятских народных инструментов.

Своего руководителя, наставника Баатра Вячеславовича поддержали его воспитанники - юные музыканты Агинского Дома детского творчества им.И.Кобзона.

Фото: Баатр Лиджи-Гаряев