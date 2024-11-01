Хроника происшествий за прошедшую неделю
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За прошедшую неделю на территории Республики Калмыкия зарегистрировано 10 пожаров. Из них: 0 возгораний сухой растительности, 5 раз горел мусор, 5 техногенных пожаров.
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения реагировали 7 раз.
ГУ МЧС России по Республике Калмыкия напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщи по телефону «101» или «112».
Фото: МЧС Республики Калмыкия