5 ноября, 12:00
 1 °C
106,14
97,55
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 ноября, 07:45
НовостиСобытие

Хроника происшествий за прошедшую неделю

Хроника происшествий за прошедшую неделю

За прошедшую неделю на территории Республики Калмыкия зарегистрировано 10 пожаров. Из них: 0 возгораний сухой растительности, 5 раз горел мусор, 5 техногенных пожаров.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения реагировали 7 раз.

ГУ МЧС России по Республике Калмыкия напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения немедленно сообщи по телефону «101» или «112».

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия