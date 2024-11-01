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5 ноября, 10:50
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Село Веселое отпраздновало столетний юбилей

Село Веселое отпраздновало столетний юбилей

Жители села Веселое в предпраздничные дни встретили столетний юбилей своего села. В 1924 году С.Э Холангитов и Д.М Зольванов из Ростовской области, в связи с образованием Калмыцкой автономии, приехали для поиска места для переселения.

Они основали небольшой хотон на правом берегу реки Хагин Сала, куда и переселились 80 семей калмыков. По архивным данным, в 1926 году в образованном селении Ново-Бурул было 157 дворов и 514 жителей. И в этот же год открылась здесь начальная школа.

Много событий пережило за вековой юбилей село. Сейчас это ухоженный современный поселок, жители которого успешно трудятся в ООО «Буругшун» - лидере растениеводства.

Поздравления, награды, Благодарственные письма и подарки принимали в свой юбилей жители села Веселое.

Фото: Городовиковское РМО Республики Калмыкия

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