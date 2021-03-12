В Юстинском РМО стартует строительство водозабора

В рамках реализации федеральной программы "Чистая вода" в течение двух лет будут возводиться сооружения для обеспечения живительной влагой населения района. Это стало возможным по итогам рабочего визита Премьер-министра Михаила Мишустина. Тогда куратор Калмыкии, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел совещание по вопросам реализации индивидуальной программы социально-экономического развития региона. В этом году на реализацию проекта будет направлено более 116 миллионов рублей.

Также речь идёт о строительстве помещений для насосов, подающих техническую воду в населенные пункты района. Проект координируется на федеральном, региональном и местном уровнях. Об этом сообщают в администрации РМО.