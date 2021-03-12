Новые возможности в сфере медицины открываются на базе Республиканской больницы

Сегодня врачи урологического отделения провели экстренную операцию по дроблению камней в почках у четырех пациентов. Каждая длилась всего 15-20 минут, так как бригада использовала новый лазерный аппарат - литотрипер, предназначенный именно для таких целей.

Настройка оборудования заняла около часа. В этом помогли специалисты из Волгограда. Ранее операция занимала до 3 часов и производилась двумя способами. Сейчас удалять камни из почек намного проще и быстрее.