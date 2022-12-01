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27 января, 12:25
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В Юстинском районе прокуратура выявила нарушения при содержании автомобильных дорог в зимний период

В Юстинском районе прокуратура выявила нарушения при содержании автомобильных дорог в зимний период

Так, на территории 7 сельский поселений несмотря на изменение погодных условий муниципалитетами не исполняются требования к работам по зимнему содержанию автомобильных дорог, а именно: не производится расчистка дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью в течение 6 часов с момента обнаружения скользкости и выпадения снега, регулярная очистка от снега и льда элементов обустройства улиц поселений.

Прокурором Юстинского района в адрес главы РМО внесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры района.

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