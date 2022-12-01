27 января, 12:01
Удовлетворен иск прокурора о взыскании средств, затраченных на лекарственные препараты инвалида 1 группы
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Установлено, что опекуном инвалида 1 группы (инвалида детства) в целях непрерывного лечения приобретались лекарственные препараты. Всего лекарственных средств приобретено на сумму, превышающую 90 тыс. рублей.
Установлено, что опекуном инвалида 1 группы (инвалида детства) в целях непрерывного лечения приобретались лекарственные препараты. Всего лекарственных средств приобретено на сумму, превышающую 90 тыс. рублей.
В целях защиты прав инвалида прокуратурой Яшкульского района в суд направлен иск о взыскании с Министерства здравоохранения Республики Калмыкия денежных средств, затраченных на лечение.
Судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме.