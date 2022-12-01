В Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Под колпаком»: как и зачем зарубежные ИТ-компании следят за нами»

Эксперты обсудили, зачем западные корпорации собирают огромный объем пользовательских данных, какую роль в этом играют рекалгоритмы, какие регуляторные меры уже приняты, а какие еще предстоит проработать.



«Западные ИТ-гиганты без проблем анализируют поведение пользователей в Сети, чтобы создать его цифровой портрет», — констатирует председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель гендиректора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он считает, что на основе собранных данных рекомендательные алгоритмы начинают оказывать влияние на пользователя, в частности втягивают его в противоправные и деструктивные группы в соцсетях.



По словам эксперта, это особенно касается молодежи, которую втягивают в группы с экстремистским и другим негативным контентом.



По мнению участников встречи, на фоне этой ситуации возникает важная задача по контролю за рекомендательными алгоритмами интернет-платформ. И такая работа уже активно ведется — законопроект о регулировании рекомендательных сервисов находится в активной доработке.



Фото: https://www.oprf.ru