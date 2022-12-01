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20 февраля, 11:27
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В Юстинском районе по иску прокуратуры суд признал бездействие муниципалитета по устранению пробелов правового регулирования незаконным

В Юстинском районе по иску прокуратуры суд признал бездействие муниципалитета по устранению пробелов правового регулирования незаконным

Прокуратура Юстинского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции.
В силу закона к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, к выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены соответствующие
меры ответственности.

Порядок принятия решения о применении к указанным лицам таких мер ответственности определяется муниципальным правовым актом. Однако в муниципальных образованиях такой акт отсутствует.
Прокурор района обратился в суд с административными исками о признании бездействия органов местного самоуправления незаконными.

Суд согласился с исковыми требованиями прокурора и обязал органы местного самоуправления ряда сельских поселений Юстинского района разработать и принять муниципальный нормативный правовой акт, регулирующий процедуру применения к депутатам, выборным должностным лицам предусмотренных федеральным законом мер ответственности.

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