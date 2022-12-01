В Национальной библиотеке имени Амур–Санана прошла премьера интеллектуальной игра "ЭТНОквиз"

Мероприятие провели в преддверии весенних праздников. Несмотря на разные названия и традиции, Цаган Сар, Масленица, Навруз символизируют и прощание с зимой, и приветствие весны.



В рамках игры, шесть команд в составе учащихся 8-х классов Элистинского технического лицея познакомились с традициями разных народов.





Фото: Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана РК