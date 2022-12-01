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20 февраля, 11:15
Новости

В Национальной библиотеке имени Амур–Санана прошла премьера интеллектуальной игра "ЭТНОквиз"

В Национальной библиотеке имени Амур–Санана прошла премьера интеллектуальной игра "ЭТНОквиз"

Мероприятие провели в преддверии весенних праздников. Несмотря на разные названия и традиции, Цаган Сар, Масленица, Навруз символизируют и прощание с зимой, и приветствие весны.

В рамках игры, шесть команд в составе учащихся 8-х классов Элистинского технического лицея познакомились с традициями разных народов.

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Фото: Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана РК

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