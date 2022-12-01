Астраханские таможенники совместно с пограничниками не допустили ввоз автотехники с нарушениями таможенных правил

С начала 2023 года мобильная группа Астраханской таможни совместно с ПУ ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области на МАПП "Караузек" пресекла 2 попытки ввоза в Россию погрузчиков, которые были оформлены в Казахстане по "пониженным" ставкам таможенных пошлин, сообщает ФТС России.





Было установлено, что данная автотехника является товаром "изъятия", при выпуске которого в свободное обращение в Республике Казахстан применены ставки таможенных пошлин, более низкие, по сравнению со ставками таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС. В итоге два грузовых транспортных средства с тремя погрузчиками были возвращены на территорию Республики Казахстан.



"Напоминаем, что установлен перечень товаров иностранного производства, которые выпускаются в оборот в Республике Казахстан с уплатой ввозной пошлины по "пониженной" ставке и не подлежат ввозу в Российскую Федерацию", – отмечает Александр Гурин, заместитель начальника Астраханской таможни – начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров.