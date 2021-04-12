В Юстинском и Целинном районах решается водный вопрос

В поселке Цаган Аман и селе Троицкое в этом году планируется начать работы по обеспечению питьевой воды. Строительство займет максимум два года. Об этом рассказал в прямом эфире зампредседателя правительства РК Наран Кюкеев. Обстоятельства ремонта в населенных пунктах разные.

В Цаган Амане необходим перенос водозабора выше по течению Волги, - отметил вице-премьер. – В связи с этим, водолазам нужно проводить подводные сварочные работы.

В Троицком имеется подземный источник – Булгунское месторождение подземных вод. Качество воды в нем не отвечает требованиям СанПин, что потребует строительства станции водоподготовки и прудов испарителей. Также с 2022 по 2023 год планируется улучшить водоснабжение в Лагани и поселках Яшалта и Ульяновское.