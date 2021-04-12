В Элисте состоялся открытый урок самых маленьких воспитанников детского ансамбля «Веснушки»

Под руководством Виктории Солодкая занимаются дети в возрасте от 4 до 12 лет. Каждая репетиция - это труд, он заключается он не только в физических упражнениях, которые, зачастую, детям даются нелегко, но и в общении. Первыми зрителями вместе с родителями стала и наша съемочная группа.

Они старательно выполняют все заученные па, чтобы не отстать и попасть в такт, тем самым, порадовать родителей. Самым маленьким артистам едва исполнилось четыре года. Оливия Андрианова последовала примеру шестилетнего брата Тимура. За два месяца она многому научилась, говорит мама, которая сама в прошлом занималась бальными танцами.

Это самая младшая группа ансамбля. Открытые уроки стали традиционными к окончанию творческого сезона. Это своего рода подведение итогов работы. И есть результаты. Иляне Согдановой и еще троим девочкам предложено перейти в группу, где занимаются детки постарше. Семья Иляны: мама, папа и младший брат были обрадованы ее успехами.

Да, в целом, умения, навыки и творческое мастерство юных артистов для их родных стало сюрпризом. Всего за полгода малыши смогли добиться успехов.

Став частью большого детского образцово-художественного ансамбля «Веснушки», этим ребятам предстоит достойно продолжать традиции 10-летней истории коллектива.