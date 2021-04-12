У жителей республики до 30 мая есть шанс изменить облик своего города или поселка

В этом году в списке: Городовиковск, Лагань, сёла Яшалта, Тундутово, поселки Ики-Бурул и Кетченеры. В числе участников программы «Формирование комфортной городской среды» и Элиста, это три объекта: Парк молодежный в 1 микрорайоне, сквер Пушкина и Аллея Героев с парком. Но только один из них, победивший в рейтинговом голосовании, преобразится в будущем году на государственные средства.

Сделать свой выбор можно на сайте za.gorodsreda.ru или на волонтерских точках в Парке Победы, площади Пагоды семи дней или в Парке Дружба.