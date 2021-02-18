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12 марта, 10:58
НовостиОбщество

Сегодня, по народному календарю, День Прокопа Перезимника. Какая погода ждёт Калмыкию?

Сегодня, по народному календарю, День Прокопа Перезимника. Какая погода ждёт Калмыкию?

 Сегодня, по народному календарю, День Прокопа Перезимника. Считалось, что южный ветер сулит теплое лето и хороший урожай. А западный обещает, что в реках рыбы будет много.

А какая погода сегодня ждет жителей Калмыкии? По данным Росгидромета в регионе облачно, местами с прояснениями. Днем температура воздуха 4-5 выше нуля. В Элисте солнечно. Днем 3 градуса ниже нуля. Ночью -8. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Влажность около 20 процентов.

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