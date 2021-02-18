Сегодня, по народному календарю, День Прокопа Перезимника. Какая погода ждёт Калмыкию?

Сегодня, по народному календарю, День Прокопа Перезимника. Считалось, что южный ветер сулит теплое лето и хороший урожай. А западный обещает, что в реках рыбы будет много.

А какая погода сегодня ждет жителей Калмыкии? По данным Росгидромета в регионе облачно, местами с прояснениями. Днем температура воздуха 4-5 выше нуля. В Элисте солнечно. Днем 3 градуса ниже нуля. Ночью -8. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Влажность около 20 процентов.