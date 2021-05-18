В хозяйствах Яшкульского района подходит к концу стригальная кампания

В СПК «Чилгир-1» вошло в стрижку и острижено 5,5 тысяч голов овец, в племзаводе «Кировский» сняли руно почти с такого же количества голов, в «Тавн-Гашун» с 285 голов.

Завершили стрижку и в других сельхозпредприятиях района. Продолжают свою работу стригали в племзаводе «Улан-Хееч», где, при численности овец 29 тысяч 141 голова, на сегодняшний день острижено 3,5 тысячи голов. Средний настриг шерсти с одной головы составляет 3 кг. Сняли зимние шубы и овцеводы крестьянских фермерских хозяйств района.