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17 июня, 14:24
НовостиОбщество

Маленькие кинологи показали, чему они научились на Курсах юных собаководов

Маленькие кинологи показали, чему они научились на Курсах юных собаководов

Ребята – первые «Ласточки» бесплатного цикла занятий по кинологии, в рамках которого были проведены лекции по анатомии, физиологии, уходу за собаками. Отметим, что ранее в Элисте не было ни одного клуба или кружка юных собаководов. Специально для этого, на базе Эколого-биологического центра учащихся, была оборудована площадка для дрессировки собак. Чему научились братья наши меньшие? Об расскажем в нашем дневном выпуске

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