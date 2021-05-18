Маленькие кинологи показали, чему они научились на Курсах юных собаководов

Ребята – первые «Ласточки» бесплатного цикла занятий по кинологии, в рамках которого были проведены лекции по анатомии, физиологии, уходу за собаками. Отметим, что ранее в Элисте не было ни одного клуба или кружка юных собаководов. Специально для этого, на базе Эколого-биологического центра учащихся, была оборудована площадка для дрессировки собак. Чему научились братья наши меньшие? Об расскажем в нашем дневном выпуске