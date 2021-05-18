В Элисте открыта памятная доска Заслуженному врачу Калмыкии Василию Бадма-Халгаеву

Мемориальная доска открыта сегодня на стене здания Детского медицинского центра. Специалист высшей квалификационной категории, отличник здравоохранения, Василий Бадма-Халгаев более 15 лет возглавлял Республиканскую детскую больницу. За этот период он успел воспитать и подготовить немало врачей и медсестер, которые и по сей день трудятся в лечебных учреждениях региона. Педиатр от Бога, так говорят о нем его родные и друзья, все те, кто пришел сегодня почтить его память.