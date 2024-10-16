В Яшкульском районе состоялся День призывника

В Доме культуры районного центра к новобранцам с добрыми пожеланиями обратились военный комиссар района Константин Цеденов, начальник управления образованием РМО Татьяна Васлиева, председатель Комитета солдатских матерей РК Бэлла Бевинова, председатель Совета ветеранов войны и труда Яшкульского района Николай Мушкаев.

Минутой молчания почтили участники мероприятия память погибших защитников родной земли. Для нынешних призывников примером мужества и любви к родине являются деды и прадеды, отцы и братья.

На концерте для призывников выступили артисты художественной самодеятельности Алексей Тюрбеев, Ульяна Очирова и Андрей Валетов.

В завершении встречи юноши возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать».

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!