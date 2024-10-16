Накануне на площадке Общественной палаты Калмыкии прошла встреча представителей местного отделения Всероссийского общества слепых с председателем Элистинского городского собрания Максимом Сорокиным.

Александр Бимбеев - глава местного отделения Всероссийского общества слепых рассказал о деятельности организации, проводимых мероприятиях, а также выступил с рядом предложений по реализации программы «Доступная среда» для слабовидящих инвалидов в городе.

Также меры по улучшению доступности социальных объектов для слабовидящих высказала лауреат именной премии главы Администрации города Элисты «За активную жизненную позицию» Алтн Настинова.

Председатель Элистинского городского собрания Максим Сорокин и представители администрации столицы поддержали общественников.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия