Накануне на площадке Общественной палаты Калмыкии прошла встреча представителей местного отделения Всероссийского общества слепых с председателем Элистинского городского собрания Максимом Сорокиным.
Смотрите наши видео на YouTube!
Александр Бимбеев - глава местного отделения Всероссийского общества слепых рассказал о деятельности организации, проводимых мероприятиях, а также выступил с рядом предложений по реализации программы «Доступная среда» для слабовидящих инвалидов в городе.
Также меры по улучшению доступности социальных объектов для слабовидящих высказала лауреат именной премии главы Администрации города Элисты «За активную жизненную позицию» Алтн Настинова.
Председатель Элистинского городского собрания Максим Сорокин и представители администрации столицы поддержали общественников.
Фото: Общественная палата Республики Калмыкия
Пришло ли в ваш дом тепло?