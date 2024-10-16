Даже один голос имеет вес

Считают те, кто принимает участие в голосовании для подключения скоростного интернета малым селениям на 2025 год.

В республике продолжается голосование для подключения малых сел к подвижной радиотелефонной связи. Пока к голосованию подключились три населенных пункта поселок Октябрьский, Чагорта и Унгун Терячи.

Министерство цифрового развития РК доводит до сведения жителей республики, что в голосовании участвуют пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Голосовать можно двумя способами, сообщает министерство цифрового развития Калмыкии. Первое отправить письмо в министерство цифрового развития РФ, в котором могут быть подписи нескольких человек.

Второй способ - воспользоваться порталом Госуслуг и выбрать регион. Голосование завершится 17 ноября этого года.