В Калмгосфилармонии им. А.Н. Манджиева прошел благотворительный концерт «Деловая Россия. Сила добра».

Это первое мероприятие, организованное региональным отделением общественной организации. На сцене выступили известные калмыцкие исполнители, творческие коллективы и театральная студия «Арт-эксперимент», ее артисты - особенные дети. Перед началом концерта в холле филармонии прошла выставка работ детей с ограниченными возможностями.

Все вырученные средства будут направлены в фонд «Дари добро» и в общественную организацию «Тенгрин Эдстя».