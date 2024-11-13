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15 ноября, 06:18
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В Калмгосфилармонии им. А.Н. Манджиева прошел благотворительный концерт «Деловая Россия. Сила добра».

В Калмгосфилармонии им. А.Н. Манджиева прошел благотворительный концерт «Деловая Россия. Сила добра».

Это первое мероприятие, организованное региональным отделением общественной организации. На сцене выступили известные калмыцкие исполнители, творческие коллективы и театральная студия «Арт-эксперимент», ее артисты - особенные дети. Перед началом концерта в холле филармонии прошла выставка работ детей с ограниченными возможностями.

Все вырученные средства будут направлены в фонд «Дари добро» и в общественную организацию «Тенгрин Эдстя».

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