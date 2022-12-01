В Яшалтинском районе заместитель главы муниципального образования подозревается в мошенничестве

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Следователями Городовиковского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по материалам прокурорской проверки и регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкия по производственным вопросам, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), сообщает СУ СК России по Республике Калмыкия.



По версии следствия, начальник финансового отдела администрации Яшалтинского районного муниципального образования Республики Калмыкии, а в последующем занимая должность заместителя главы Яшалтинского районного муниципального образования по производственным вопросам, в период времени с 09 июня 2020 года по 07 октября 2022 года, действуя из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленным лицом, в рамках подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования и воспитания детей», муниципальной программы «Развитие образования и воспитания в Яшалтинском районе на 2020-2024 годы», подпрограммы «Развитие досуга и повышение качества представления услуг учреждений культуры», путем обмана представителей МКУ ДО «Яшалтинская детская художественная школа» и МКУК «Яшалтинский районный центр культуры и досуга», завысил объемы выполненных работ по ремонту, находящегося в муниципальной собственности жилого дома, находящегося в с. Яшалта. Своими противоправными действиями подозреваемый причинил Администрации Яшалтинского районного муниципального образования имущественный ущерб на сумму не менее 500 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.



В настоящее время следователями выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.



Расследование уголовного дела продолжается.