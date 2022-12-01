Телеканал "Наука" 2 апреля открывает прием фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий

2 апреля телеканал «Наука» открывает прием фото- и видеоработ на ежегодный конкурс пользовательских видеороликов и фотографий. Призовой фонд составляет более 750 тысяч рублей

Организаторы седьмого конкурса «Снимай науку!» приглашают фотолюбителей, видеоблогеров, журналистов, ученых, студентов и всех желающих подать в качестве заявки научное фото или видео.

Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Российский научный фонд, Россотрудничество и национальный проект «Наука и университеты» традиционно поддерживают конкурс. Его соорганизаторами выступают «Викимедиа РУ» и Всероссийский фестиваль науки НАУКА 0+ .

«Мы рады объявить старт нового сезона. Уверена, что в этом году нас снова ждут удивительные фото- и видеооткрытия мира науки, которыми мы сможем гордиться. C большим интересом жду работы в спецноминации “Исследуя Мировой океан”, снимки и видео этого загадочного мира большой воды предстанут в новых ракурсах в объективах наших участников. Это будет удивительное научное приключение! И я призываю всех, кто любит науку, всех, кто смотрит наш телеканал, поучаствовать в конкурсе», — говорит главный редактор канала «Наука» Мария Семенова.

Цель конкурса, который проводится с 2017 года, — популяризация научного знания. Главное новшество сезона 2023 года — учреждение специальной номинации «Исследуя Мировой океан» в партнерстве с Дальневосточным федеральным университетом.

«Такая интерпретация научной деятельности помогает обычным людям увидеть, как наука может завораживать и удивлять, а также показывает, насколько богаты и интересны разные области исследований. Несмотря на то что это результаты научных работ, в них можно увидеть творческую составляющую. Ведь наука сродни творчеству! Ученые не просто познают мир с помощью мощных приборов, они творят, создавая то, чего зачастую нет в природе», — рассказывает Александр Самардак, проректор по научной работе, доктор физико-математических наук, доцент Дальневосточного федерального университета.

Фотоконкурс

Прием фоторабот продлится до 31 мая 2023 года, в июле будут подведены итоги и названы победители.

Номинации фотоконкурса:





«Люди в науке» — ученые в их естественной среде обитания;

«Микроизображения» — изображения, полученные с помощью микроскопа;

«Нефото» — аудио- и видеофайлы, изображения, сгенерированные с помощью компьютера, научная визуализация: инфографика и др.;

«Серии» — от 2 до 10 изображений, которые объединены по теме и загружены в виде серии файлов;

«Природа» — изображения природы, животного мира;

«Наука вокруг нас» — все остальные изображения, не попавшие в категории выше: от археологии до зоологии и от вулканологии до астрономии;

«Космос» — изображения, которые связаны с космонавтикой и астрономией;

Спецноминация «Исследуя Мировой океан» — изображения, связанные с исследованиями Мирового океана, богатством животного и растительного мира акваторий и работой людей в этой стратегически важной отрасли науки.

Лучшие работы станут частью выставок «Снимай науку!», которые пройдут в России и за рубежом. Победители фотоконкурса также получат денежные призы.

«Конкурс „Снимай науку!“ проходит уже несколько лет. Благодаря ему „Википедия“ пополнилась тысячами высококачественных иллюстраций практически по всем сферам научного знания. Отрадно видеть, что иллюстрации российских авторов оказались востребованы не только в русской „Википедии“, но и в вики-ресурсах на большинстве языков мира. Так, благодаря этому конкурсу вносится важный вклад в развитие всего человечества», — подчеркивает Станислав Козловский, исполнительный директор «Викимедиа РУ».

Видеоконкурс

Прием видеоработ осуществляется до 4 сентября 2023 года, в октябре будут объявлены победители. Лучшие работы будут показаны в эфире телеканала. Также по выбору канала «Наука» один из участников конкурса может получить возможность снять собственную передачу для телеканала.

Номинации видеоконкурса:





«Любители» — видеоролик, посвященный научному эксперименту и сопровождаемый пояснениями исследователя;

«Профессионалы» — работа научных коллективов и лабораторий над созданием новых технологий и открытий;

«Дети» — видеоролик о науке с участием детей в возрасте до 14 лет;

Спецноминация «Исследуя Мировой океан».

За время существования конкурса в нем приняли участие более 2 тыс. авторов, было представлено более 9 тыс. научных фото и видео. Конкурс «Снимай науку!» признавался победителем всероссийской премии «За верность науке», фотографии участников конкурса стали победителями международного конкурса Wiki Science Competition.

Все подробности о конкурсе «Снимай науку!» доступны на сайте: https://naukatv.ru/video/film-science