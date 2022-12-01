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31 марта, 14:03
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Калмыкия присоединилась к новой программе расселения аварийного жилья в стране на текущий год

Калмыкия присоединилась к новой программе расселения аварийного жилья в стране на текущий год

Это стало возможным благодаря опережающим темпам республики в этом направлении. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, распределение финансирования по ней уже одобрено. По его словам, к 9 субъектам, ранее уже приступившим к реализации проекта, добавятся еще 5 - республики Адыгея и Калмыкия, Камчатский край, Астраханская и Воронежская области. Всего в 2023 году в стране планируется расселить свыше 400 тыс. квадратных метров аварийного жилья. На это Правительство России выделит свыше 22 млрд рублей.

Напомним, программа расселения аварийного жилья действует уже 4 года. За это время жилищные условия улучшили около 500 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства России.

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