Калмыкия присоединилась к новой программе расселения аварийного жилья в стране на текущий год

Это стало возможным благодаря опережающим темпам республики в этом направлении. Как сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, распределение финансирования по ней уже одобрено. По его словам, к 9 субъектам, ранее уже приступившим к реализации проекта, добавятся еще 5 - республики Адыгея и Калмыкия, Камчатский край, Астраханская и Воронежская области. Всего в 2023 году в стране планируется расселить свыше 400 тыс. квадратных метров аварийного жилья. На это Правительство России выделит свыше 22 млрд рублей.



Напомним, программа расселения аварийного жилья действует уже 4 года. За это время жилищные условия улучшили около 500 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте правительства России.