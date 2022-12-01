В Яшалтинском районе за нарушение режима обеспечения водоснабжением прокуратура в отношении руководителя коммунальной организации возбудила дело об административном правонарушении

Прокуратура Яшалтинского района по факту отключения водоснабжения жителей с.Ульяновское и с.Яшалта провела проверку федерального законодательства о водоснабжении. Установлено, что в период времени с 08.03.2023 по 11.03.2023 муниципальным автономным учреждением "Управление коммунального хозяйства и благоустройства Яшалтинского района" в связи с пожаром на

насосной станции и поломкой электрического двигателя прекращена подача холодного водоснабжения в с.Ульяновское и с.Яшалта.



Водоснабжающая организация допустила длительное отключение водоснабжения, а также несвоевременный подвоз воды жителям сел.

Прокурором района в отношении руководителя водоснабжающей

организации возбуждено дело об административном правонарушении,

предусмотренном ст.7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), которое направлено для рассмотрения в Инспекцию государственного жилищного надзора Республики Калмыкия.



Кроме того, прокуратурой района в адрес главы администрации

Яшалтинского РМО РК внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. В настоящее время водоснабжение жителям с.Ульяновское и с.Яшалта осуществляется в штатном режиме.



Сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.