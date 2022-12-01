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15 марта, 15:47
Новости

Сегодня – День защиты прав потребителей

Сегодня – День защиты прав потребителей

Отмечается он ежегодно 15 марта уже 10 лет. Традиционно Международная Федерация потребительских организаций определяет тему года. В нынешнем это "Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к экологически чистой энергии".

А для получения консультации специалистов жители Калмыкии могут обратиться в региональное отделение Роспотребнадзора по телефонам горячей линии.

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