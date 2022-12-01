15 марта, 14:40
Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому в многоквартирных домах будет запрещено менять управляющую компанию в течение года, сообщает пресс-служба Госжилнадзора Калмыкии
Смотрите наши видео на YouTube!
Проектом предлагается внести изменения в статью 162 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора, за исключением случаев невыполнения управляющей организацией условий договора.
Проектом предлагается внести изменения в статью 162 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которыми собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора управления многоквартирным домом не ранее чем через год с даты заключения договора, за исключением случаев невыполнения управляющей организацией условий договора.
Законопроект направлен на устранение недобросовестной конкуренции среди управляющих компаний и, по мнению разработчиков, будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы.