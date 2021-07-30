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23 сентября, 16:22
НовостиСельское хозяйство

В Яшалтинском районе выявлены очаги бруцеллеза и лейкоза КРС

В Яшалтинском районе выявлены очаги бруцеллеза и лейкоза КРС

По данным Управления ветеринарии, заболевания зарегистрированы на территории Березовского и Веселовского СМО в ходе мониторинговых исследований. Специалисты провели мероприятия по локализации и ликвидации опасных инфекций.

Напомним, при контакте с больными животными эти инфекции могут передаться человеку. По данным медиков, бруцеллез подвергает риску нервную систему, вызывает интоксикацию и лихорадку. Ящур поражает слизистые покровы кожи. Опасность представляют также необработанные молоко и мясо.

Но, как заверили в ведомстве, в целом, эпизоотическая ситуация в регионе стабильная. Ветеринарные службы проводят плановые профилактические мероприятия, в первую очередь, вакцинацию животных. 

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