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23 сентября, 15:25
НовостиCOVID-19

Ситуация с коронавирусом в Калмыкии остаётся напряжённой и тревожной

Ситуация с коронавирусом в Калмыкии остаётся напряжённой и тревожной

Такова оценка регионального Роспотребнадзора и Минздрава. И это, несмотря на некоторое снижение числа зараженных COVID-19. Сегодня в интервью «Вести Калмыкия» специалисты подчеркнули, что 70-72 человека в сутки – это очень высокие цифры для республики.

Учитывая раннюю, довольно холодную и дождливую осень, медики предупреждают о возможности микст-инфекции, когда организм поражается коронавирусом и гриппом одновременно. В сутки по региону число привившихся от COVID-19 не превышает сотню человек.

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