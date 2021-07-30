Ситуация с коронавирусом в Калмыкии остаётся напряжённой и тревожной

Такова оценка регионального Роспотребнадзора и Минздрава. И это, несмотря на некоторое снижение числа зараженных COVID-19. Сегодня в интервью «Вести Калмыкия» специалисты подчеркнули, что 70-72 человека в сутки – это очень высокие цифры для республики.

Учитывая раннюю, довольно холодную и дождливую осень, медики предупреждают о возможности микст-инфекции, когда организм поражается коронавирусом и гриппом одновременно. В сутки по региону число привившихся от COVID-19 не превышает сотню человек.