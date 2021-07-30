Активисты ОНФ по просьбам элистинцев проводят мониторинг городских остановочных павильонов

Люди жалуются, что их не хватает. Какие выводы сделали в региональном штабе Общероссийского народного фронта, и какие меры приняли, чтобы решить проблему, выясняла сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

«От солнца не укроют, от дождя не спасут», так отзывается о городских автобусных остановках 80-летний элистинец Иван Утаев. В руках у пенсионера письмо, адресованное активистам народного фронта. Документ подписали более четырехсот жителей северо-западного района. В списках – почти 20 улиц, где отсутствуют места ожидания транспорта. На то, чтобы добраться до ближайшей, некоторым приходится затрачивать около часа.

Остановка по улице Халхин-Гол. Ни скамеек, ни навеса. Даже сумки поставить некуда, констатируют активисты Общероссийского народного фронта. Мониторинг они проводят выборочно по итогам соцопроса населения. Ни один из обследуемых объектов не соответствует стандартам, установленным Минтрансом России.

Как отмечают в ОНФ, даже не все недавно установленные павильоны максимально функциональны и комфортабельны. Например, по улице Кирова оборудовали две остановки, но пока пассажирский транспорт здесь не проезжает. А вот вблизи средней школы № 17 место ожидания автобуса убрали в ходе ремонта дороги, но назад не вернули, говорят элистинцы.

Претензии горожан касаются и внешнего облика павильонов. На некоторых время будто остановилось. Большинство устанавливали к 33-й Всемирной шахматной олимпиаде еще в 1998 году. Но сейчас они нуждаются в обновлении. Где-то провисает кровля. Другие и вовсе разваливаются.

Будет ли решаться вопрос с остановочными площадками в Элисте - пока неизвестно. Ясно одно – стоит одеваться теплее. Впереди - похолодание. А ждать автобуса придется многим горожанам под открытым небом.