В Яшалтинском районе выявлен факт незаконного оборота наркотических веществ

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках расследования уголовного дела был проведен обыск у жителя Яшалтинского района. Полицейскими обнаружены полимерный пакет с веществом растительного происхождения, примерным весом 1200 гр. со специфическим запахом, а также предметы для изготовления наркотических средств.

Мужчина признался, что в пакете находятся листья дикорастущей конопли, сорванные им ранее для личного потребления, без цели сбыта. Изъятое вещество направлено в экспертно-криминалистический центр МВД.

По результатам экспертизы органами предварительного следствия будет вынесено соответствующее решение.

Фото: МВД Калмыкия