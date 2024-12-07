В Элисте завершился форум «Буддизм в контексте межконфессионального диалога».

Мероприятие собрало ученых, студентов и представителей различных религиозных конфессий, стремящихся к углублению межконфессиональных отношений и культурному обмену.

В заключительный день форума участники посетили лекцию-экскурсию в Национальном музее РК, посвященную теме «Буддизм в искусстве калмыков», памятник жертвам сталинских репрессий «Исход и возвращение». Участники посетили центральный хурул РК «Золотая обитель Будды Шакьямуни», где состоялась лекция буддийского монаха Санана Матвенова.

В рамках форума прошли мастер-классы, онлайн-лекция Баатра Китинова на тему религии в истории джунгаров и Джунгарии и лекция-дискуссия Мергена Уланова о феномене социально вовлеченного буддизма в современном мире.

Форум завершился подведением итогов и принятием резолюции, в которой участники выразили готовность продолжать диалог между различными конфессиями и работать над совместными проектами, направленными на укрепление межконфессиональных отношений и сохранение культурного наследия.

Фото: КалмГУ