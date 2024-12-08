10 декабря, 10:13
 1 °C
105,1
99,38
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 декабря, 07:09
НовостиСобытие

В Элисте прошла торжественная церемония передачи спецтехники учреждениям Калмыкии

В Элисте прошла торжественная церемония передачи спецтехники учреждениям Калмыкии

Национальный музей республики им. Н.Н. Пальмова получил в свое распоряжение автофургон с изотермической будкой.

«Приобретение такого фургона открывает для нас большие перспективы передвижных выставок. Теперь мы можем представлять экспозиции не только на территории республики, но и за ее пределами», — отметила директор музея Ирина Мучаева.

Кроме того, четыре автоцистерны были направлены в Ики-Бурульский и Черноземельский районы, а дорожное ремонтно-строительное управление получило автогидроподъемник.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия