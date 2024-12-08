В Элисте прошла торжественная церемония передачи спецтехники учреждениям Калмыкии

Национальный музей республики им. Н.Н. Пальмова получил в свое распоряжение автофургон с изотермической будкой.

«Приобретение такого фургона открывает для нас большие перспективы передвижных выставок. Теперь мы можем представлять экспозиции не только на территории республики, но и за ее пределами», — отметила директор музея Ирина Мучаева.

Кроме того, четыре автоцистерны были направлены в Ики-Бурульский и Черноземельский районы, а дорожное ремонтно-строительное управление получило автогидроподъемник.

Фото: Правительство Республики Калмыкия