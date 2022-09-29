В Яшалтинском районе прокуратура защитила права медработника на получение единовременной страховой выплаты

Заявитель о нарушении ее трудовых прав обратилась в районное ведомство.

Проверкой установлено, что в ноябре 2021 года у врача – терапевта местной больницы возникло право на получение единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием, приобретенным при исполнении ею трудовых обязанностей. Этот факт подтвержден решением врачебной комиссии. Однако вопреки закону региональный страховой орган отказал в назначении единовременной выплаты, не посчитав данный факт страховым случаем.

В защиту прав медицинского работника прокуратура направила в суд иск о признании незаконным отказа регионального ГУ РО ФСС.

Решением суда исковые требования надзорного органа о взыскании около 69 тыс. рублей удовлетворены.

После вмешательства прокуратуры доктору районной больницы единовременная страховая выплата выплачена в полном объеме.