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10 декабря, 20:42
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В Яшалтинском районе прокуратура защитила права медработника

В Яшалтинском районе прокуратура защитила права медработника

В Яшалтинском районе прокуратура защитила права медработника на получение единовременной страховой выплаты
Заявитель о нарушении ее трудовых прав обратилась в районное ведомство.
Проверкой установлено, что в ноябре 2021 года у врача – терапевта местной больницы возникло право на получение единовременной страховой выплаты в связи с заболеванием, приобретенным при исполнении ею трудовых обязанностей. Этот факт подтвержден решением врачебной комиссии. Однако вопреки закону региональный страховой орган отказал в назначении единовременной выплаты, не посчитав данный факт страховым случаем.
В защиту прав медицинского работника прокуратура направила в суд иск о признании незаконным отказа регионального ГУ РО ФСС.
Решением суда исковые требования надзорного органа о взыскании около 69 тыс. рублей удовлетворены.
После вмешательства прокуратуры доктору районной больницы единовременная страховая выплата выплачена в полном объеме.

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