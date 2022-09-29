По результатам проверки в Яшалтинском районе прокуратура возбудила административное производство за нарушение требований градостроительного законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ведомством установлено, что между БУ РК «Яшалтинская районная больница» и ООО «Южная строительная компания» заключен государственный контракт на строительство здания для использования под офис врача общей практики в селе Эсто – Алтай.

В ходе строительства подрядчиком в нарушение требований действующего законодательства и согласованной проектной документации, использованы материалы, не предусмотренные проектом, допущены нарушения технических регламентов, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурором района в отношении генерального директора

ООО «Южная строительная компания» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ч.1 ст.9.4 КоАП РФ. Она направлено для рассмотрения в республиканское Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству и находится на контроле прокуратуры района.