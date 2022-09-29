95 лет самарскому государственному радиовещанию

Сегодня знаковую дату отмечают наши самарские коллеги-журналисты. 95 лет назад в эфире впервые прозвучали позывные самарского государственного радио.

Гостем праздника стал заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов. Он рассказал о своей особенной любви к радио.

«Сам всегда слушаю радио. Утром, когда еду на работу, всегда слушаю «Вести Фм», знаю немножко сетку «Радио России», «Маяк». И конечно, сейчас технологии позволяют слушать региональные радиостанции. Тоже бывает интересно, что в Самаре в это время говорят по радио», — поделился с корреспондентами сайта tvsamara.ru Рифат Сабитов.

Радиомарафон «Время онлайн» можно слушать и смотреть в прямом эфире ГТРК «Самара». Начало в 16:00 по московскому времени на Радио «Маяк», продолжение в 17:00 на «Вести ФМ», завершение в 18:00 на Радио России.

Полная версия будет доступна в эфире телеканала «Самара 24», в социальных сетях, а также на платформе «Смотрим».