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10 декабря, 20:13
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Рифат Сабитов и Владимир Зорин побывали на торжественном мероприятии 1100-летнего юбилея принятия ислама Волжской Булгарией

Рифат Сабитов и Владимир Зорин побывали на торжественном мероприятии 1100-летнего юбилея принятия ислама Волжской Булгарией


Рифат Сабитов и Владимир Зорин побывали на торжественном мероприятии 1100-летнего юбилея принятия ислама Волжской Булгарией.
В 2022 году решением Президента РФ этот праздник стал федеральным. Это событие стало знаковым не только для татарского народа, но и отразилось на судьбе всей страны — ислам занял важное место в жизни многих граждан многонациональной и мультикультурной России.

Рифат Сабитов, председатель Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, комментируя юбилейную дату, отметил значение ислама в судьбе страны и его органическую связь с Российской историей:


Семья мусульманских народов сегодня неотъемлемая часть России, а ислам — составляющая культурно-исторического кода, один из оплотов гражданского единения.

Наша задача, как общественных деятелей и представителей медийного сообщества — популяризировать принципы взаимопроникновения культур, исторической общности, не допускать даже тени межрелигиозной вражды, которую пытаются разыграть наши враги.


По случаю торжеств в Доме Союзов открылась выставка, посвященная Волжской Булгарии и состоялся большой концерт, в котором приняли участие ведущие коллективы и артисты Татарстана.

https://t.me/oprf_official/17739

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