В Яшалтинском районе прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками
Прокуратура Яшалтинского района провела проверку в сфере обеспечения земельными участками льготных категорий граждан.
Установлено, что на учете в администрации Яшалтинского РМО на получение земельных участков бесплатно состоит 33 семьи, относящихся к категории многодетных семей.
Однако, земельные участки в 2023 году многодетным семьям муниципалитет не предоставлял. Бездействие со стороны органа местного самоуправления нарушает право льготной категории граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно.
Прокуратура района обратилась в суд к администрации Яшалтинского РМО с требованием предоставить многодетным семьям земельные участки бесплатно.
Восстановление прав льготной категории граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно находится на контроле прокуратуры района.