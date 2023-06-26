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28 июня, 07:58
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В Яшалтинском районе прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками

В Яшалтинском районе прокуратура в судебном порядке добивается обеспечения многодетных семей бесплатными земельными участками

Прокуратура Яшалтинского района провела проверку в сфере обеспечения земельными участками льготных категорий граждан.
Установлено, что на учете в администрации Яшалтинского РМО на получение земельных участков бесплатно состоит 33 семьи, относящихся к категории многодетных семей.

Однако, земельные участки в 2023 году многодетным семьям муниципалитет не предоставлял. Бездействие со стороны органа местного самоуправления нарушает право льготной категории граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно.
Прокуратура района обратилась в суд к администрации Яшалтинского РМО с требованием предоставить многодетным семьям земельные участки бесплатно.

Восстановление прав льготной категории граждан на получение земельных участков в собственность бесплатно находится на контроле прокуратуры района.

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