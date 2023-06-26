В Лагани прошёл турнир по волейболу, посвящённый 34 Всемирному олимпийскому дню

В соревновании приняли участие команды МЧС, Красинского, Джалыково, Лагани и Администрации Главы Калмыкии. Спортсмены всех сборных показали высокое мастерство. Это подтверждалось затяжными розыгрышами мяча.



В финал турнира вышли команда администрации главы Калмыкии и сборная Лаганского района. По итогам матчей 1 – е место с небольшим перевесом завоевали элистинцы, серебро – у команды Лагани, замкнула тройку лидеров - команда МЧС.



Об этом сообщает пресс-служба Лаганского района.