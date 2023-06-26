Сегодня мусульмане Калмыкии отмечают священный праздник Курбан-байрам

Это одно из главных торжеств в исламе, напоминающее верующим о милосердии Всевышнего. Он наступает ровно через 70 дней после Ураза-байрам. В этом году он пришёлся на 21 апреля. Празднество начинается с самого утра. Мусульмане совершают омовение, одевают обязательно чистую одежду и идут на утренний намаз.



В этот день также верующие читают суры из Корана, помогают малоимущим, просят прощения друг у друга. Все это олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.



Фото: Правительство Республики Калмыкия