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28 июня, 10:12
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Сегодня мусульмане Калмыкии отмечают священный праздник Курбан-байрам

Сегодня мусульмане Калмыкии отмечают священный праздник Курбан-байрам

Это одно из главных торжеств в исламе, напоминающее верующим о милосердии Всевышнего. Он наступает ровно через 70 дней после Ураза-байрам. В этом году он пришёлся на 21 апреля. Празднество начинается с самого утра. Мусульмане совершают омовение, одевают обязательно чистую одежду и идут на утренний намаз.

В этот день также верующие читают суры из Корана, помогают малоимущим, просят прощения друг у друга. Все это олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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