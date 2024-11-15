В Яшалтинском районе произошел пожар

Сообщение о возгорании в летней кухне частного домовладения по улице Митяшкина в селе Яшалта поступило в воскресенье, в 22:58.

По прибытии, в ходе разведки огнеборцами МЧС России, был установлен пожар жилой кухни на площади 27 квадратных метров. В ходе работ обнаружено тело мужчины 1965 года рождения без признаков жизни.

Причина, обстоятельства пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия