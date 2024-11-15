18 ноября, 12:26
 6 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 ноября, 07:55
НовостиСобытиеПроисшествия

В Яшалтинском районе произошел пожар

В Яшалтинском районе произошел пожар

Сообщение о возгорании в летней кухне частного домовладения по улице Митяшкина в селе Яшалта поступило в воскресенье, в 22:58.

По прибытии, в ходе разведки огнеборцами МЧС России, был установлен пожар жилой кухни на площади 27 квадратных метров. В ходе работ обнаружено тело мужчины 1965 года рождения без признаков жизни.

Причина, обстоятельства пожара и материальный ущерб устанавливаются.

Фото: МЧС Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия