18 ноября, 07:55
В Яшалтинском районе произошел пожар
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Сообщение о возгорании в летней кухне частного домовладения по улице Митяшкина в селе Яшалта поступило в воскресенье, в 22:58.
По прибытии, в ходе разведки огнеборцами МЧС России, был установлен пожар жилой кухни на площади 27 квадратных метров. В ходе работ обнаружено тело мужчины 1965 года рождения без признаков жизни.
Причина, обстоятельства пожара и материальный ущерб устанавливаются.
Фото: МЧС Республики Калмыкия