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18 ноября, 08:09
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По данным Управления ЗАГС Республики Калмыкия, в 2024 году 119 жителей региона, несущих службу в зоне СВО, заключили браки.

По данным Управления ЗАГС Республики Калмыкия, в 2024 году 119 жителей региона, несущих службу в зоне СВО, заключили браки.

Военнослужащие могут оформить заявление о заключении брака в воинской части, удостоверить его у командира и направить в орган ЗАГС. Для регистрации акта бракосочетания военнослужащему могут предоставить краткосрочный отпуск.

Работники республиканского управления ЗАГС оказывают бесплатную юридическую помощь воинам и членам их семей.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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