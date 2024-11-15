По данным Управления ЗАГС Республики Калмыкия, в 2024 году 119 жителей региона, несущих службу в зоне СВО, заключили браки.

Военнослужащие могут оформить заявление о заключении брака в воинской части, удостоверить его у командира и направить в орган ЗАГС. Для регистрации акта бракосочетания военнослужащему могут предоставить краткосрочный отпуск.

Работники республиканского управления ЗАГС оказывают бесплатную юридическую помощь воинам и членам их семей.

Фото: Правительство Республики Калмыкия