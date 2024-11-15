Сводный отряд личного состава МВД по Калмыкии направился в Северо-Кавказский регион для поддержания правопорядка на его территории.

В состав отряда вошли сотрудники различных подразделений территориальных органов МВД по республике, управления МВД России по г.Элиста.

Министр внутренних дел по Республике Калмыкия полковник полиции Дмитрий Григорьев провел инструктаж личного состава, убывающего в командировку на территорию региона.

Он выразил уверенность в том, что все задачи по обеспечению охраны общественного порядка будут выполнены с честью и в полном объеме.

Полицейские, вошедшие в новый сводный отряд, отправились в командировку на срок 180 суток. Новая смена полицейских будет оказывать практическую помощь органам внутренних дел республики в организации оперативно-служебной деятельности.

Видео: МВД Калмыкия