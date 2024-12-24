В Яшалтинском районе полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотических средств.
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Полицейские, совместно с сотрудниками уголовного розыска ФСБ и Росгвардии, провели обыск в домовладении местного жителя.
В результате проведенных мероприятий по месту жительства 37-летнего мужчины был обнаружен 121 патрон и вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Более того, на участке, расположенном недалеко от дома, обнаружено спрятанное автоматическое оружие с 29 патронами.
Все предметы и вещество полицейскими изъяты и направлены на экспертизу.
Подозреваемый в настоящее время задержан, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Фото: МВД Калмыкия