В Яшалтинском районе полицейскими задержан местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия, боеприпасов и наркотических средств.

Полицейские, совместно с сотрудниками уголовного розыска ФСБ и Росгвардии, провели обыск в домовладении местного жителя.

В результате проведенных мероприятий по месту жительства 37-летнего мужчины был обнаружен 121 патрон и вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Более того, на участке, расположенном недалеко от дома, обнаружено спрятанное автоматическое оружие с 29 патронами.

Все предметы и вещество полицейскими изъяты и направлены на экспертизу.

Подозреваемый в настоящее время задержан, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Фото: МВД Калмыкия