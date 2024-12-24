Школы Калмыкии, реализующие проект «Агроклассы», с 2025 года приступят к выращиванию прутняка.

Его можно смело назвать «спасителем» нашей степи, «чемпионом» среди растений. Прутняк - выносливое растение, не требующее полива. Полученные семена планируется передать главам СМО республики. Таким образом хозяйства и фермеры республики в будущем смогут использовать семена, превосходящие по ценности многие зерновые, луговые и другие культуры. В свою очередь, учащиеся получат практический опыт в научно- исследовательской деятельности.