26 декабря, 11:33
 1 °C
103,94
99,61
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 декабря, 10:31
НовостиСобытиеСельское хозяйство

Школы Калмыкии, реализующие проект «Агроклассы», с 2025 года приступят к выращиванию прутняка.

Школы Калмыкии, реализующие проект «Агроклассы», с 2025 года приступят к выращиванию прутняка.

Его можно смело назвать «спасителем» нашей степи, «чемпионом» среди растений. Прутняк - выносливое растение, не требующее полива. Полученные семена планируется передать главам СМО республики. Таким образом хозяйства и фермеры республики в будущем смогут использовать семена, превосходящие по ценности многие зерновые, луговые и другие культуры. В свою очередь, учащиеся получат практический опыт в научно- исследовательской деятельности.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия