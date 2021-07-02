26 июля, 13:28
Сегодня в Яшалтинском районе начали свою работу муниципальные пассажирские маршруты
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Сегодня две машины совершили свои первые рейсы. Первой отправилась пассажирская газель по маршруту "Яшалта-Эсто-Алтай-Яшалта", вторая следом - по пути "Яшалта-Березовское-Яшалта-Манычский".
Данный социальный проект призван значительно упростить быт жителей района. Его инициатором стал Глава района Улюмджи Чиджиев. Он вынес идею на рассмотрение Собрания депутатов в январе 2021 года. По итогам сессии проект утвердили.
Уже подготовлено расписание маршрутов. Они будут осуществляться по три раза в каждый будний день.