Сегодня в Яшалтинском районе начали свою работу муниципальные пассажирские маршруты

Сегодня две машины совершили свои первые рейсы. Первой отправилась пассажирская газель по маршруту "Яшалта-Эсто-Алтай-Яшалта", вторая следом - по пути "Яшалта-Березовское-Яшалта-Манычский".

Данный социальный проект призван значительно упростить быт жителей района. Его инициатором стал Глава района Улюмджи Чиджиев. Он вынес идею на рассмотрение Собрания депутатов в январе 2021 года. По итогам сессии проект утвердили.

Уже подготовлено расписание маршрутов. Они будут осуществляться по три раза в каждый будний день.