Блогеры-экологи из Калмыкии могут принять участие в конкурсе ЭкоLife

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и президентская платформа «Россия – страна возможностей» проводят его, чтобы повысить интерес к внутреннему туризму через социальные сети и новые медиа-возможности. Трое победителей смогут посетить Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Христофора Шапошникова. Задача конкурсантов – придумать и запустить в соцсетях челлендж, который напомнит подписчикам, насколько уникальна, разнообразна природа родного края и органична жизнь там, где люди бережно относятся к окружающей среде.